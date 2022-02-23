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Картина дня: старт досрочного голосования на референдуме, стипендии Президента и 100 идей для Беларуси
23.02.2022 07:05 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
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Знаменательные даты 24 февраля
360 лет назад родился Карский Матвей (Польша), философ, правовед. Учился в Виленской академии, Полоцком иезуитском коллегиуме, в Варшаве. Был ректором Полоцкого коллегиума, Виленской академии. Автор "Курса философии и логики...", трактата "О душе". Умер в 1717 году.
120 лет назад родился Хворост Иван Маркович (д.Котелки Пружанского р-на Брестской обл.), белорусский танцовщик, балетмейстер, заслуженный работник культуры Беларуси (1977). Создал ряд сценических вариантов многих традиционных белорусских танцев. Собиратель белорусского хореографического фольклора. В 1940-1950 годах руководитель хореографической группы Белорусского ансамбля песни и танца под руководством Г.Ширмы. С 1953 года солист балета Белорусской филармонии. Автор сборников "Белорусские танцы", "Народный танец" и др. Умер в 1983 году.
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Картина дня: старт досрочного голосования на референдуме, стипендии Президента и 100 идей для Беларуси
ВЧЕРА Картина дня. 22 февраля В Беларуси стартовало досрочное голосование на референдуме по Конституции. Оно пройдет в Беларуси с 22 по 26...
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