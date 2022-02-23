Картина дня: старт досрочного голосования на референдуме, стипендии Президента и 100 идей для Беларуси

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 22 февраля

В Беларуси стартовало досрочное голосование на референдуме по Конституции. Оно пройдет в Беларуси с 22 по 26 февраля включительно. Заблаговременно могут проголосовать избиратели, которые не смогут этого сделать в день проведения референдума 27 февраля.





ФОТОФАКТ: Досрочное голосование на референдуме по Конституции стартовало в Беларуси

Референдум по Конституции: что нужно знать каждому белорусу? "В теме" Игорь Карпенко

Стипендии Президента Беларуси на 2022 год назначены 70 аспирантам.





Учреждена юбилейная медаль "100 год органам пракуратуры Беларусі".

Наша основная задача - обеспечить дальнейший рост экспорта. Об этом сказал премьер-министр Роман Головченко в интервью литовскому изданию Vakaro Zinios. Экспорт IT-услуг из Беларуси в 2021 году увеличился почти на треть. Не могу гарантировать, что после снятия ковидных ограничений мы вернемся к безвизовому режиму в приграничной полосе , сказал премьер-министр. Очереди на границах образуются по вине литовских таможенных служб.

Банк развития направит в 2022 году на финансирование госпрограмм и мероприятий Br688,6 млн.

Беларусь в 2021 году обеспечила прирост экспорта продовольствия около $1 млрд.





Гранд-финал 11-го сезона республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси" прошел в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Новое поколение молодых ученых приходит не только в белорусскую науку, но и управление государством, становится во главе общественных организаций, заявил глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко.

КОММЕНТАРИЙ: Государство и бизнес вышли на новый уровень взаимодействия. Эксперты о дальнейшем развитии МСП

Заболеваемость ковидом в Беларуси снизилась примерно на 30%, сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. Прекращать учебный процесс в школах из-за ковида не пришлось.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 2507 пациентов с COVID-19 , выписаны 514.

Давай поженимся: 32 пары зарегистрируют брак в зеркальную дату 22.02.2022 в Могилеве.





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Нотариусы Брестского нотариального округа в честь Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси бесплатно проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

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Знаменательные даты 24 февраля

360 лет назад родился Карский Матвей (Польша), философ, правовед. Учился в Виленской академии, Полоцком иезуитском коллегиуме, в Варшаве. Был ректором Полоцкого коллегиума, Виленской академии. Автор "Курса философии и логики...", трактата "О душе". Умер в 1717 году.

120 лет назад родился Хворост Иван Маркович (д.Котелки Пружанского р-на Брестской обл.), белорусский танцовщик, балетмейстер, заслуженный работник культуры Беларуси (1977). Создал ряд сценических вариантов многих традиционных белорусских танцев. Собиратель белорусского хореографического фольклора. В 1940-1950 годах руководитель хореографической группы Белорусского ансамбля песни и танца под руководством Г.Ширмы. С 1953 года солист балета Белорусской филармонии. Автор сборников "Белорусские танцы", "Народный танец" и др. Умер в 1983 году.

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