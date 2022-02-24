Шило озвучил среднемесячную зарплату работников здравоохранения за 2021 год

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместные усилия профсоюза и Минздрава позволили сохранить на протяжении последних лет лидирующую позицию по уровню среднемесячной заработной платы работников здравоохранения среди отраслей социальной сферы. Об этом сообщил председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило на пленуме Республиканского комитета отраслевого профсоюза в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Среднемесячная зарплата работников здравоохранения за 2021 год составила Br1335, в том числе врачей - Br2205, специалистов со средним медицинским образованием - Br1374. По отношению к 2020 году рост номинальной заработной платы составил 16,7%, рост реальной - 6,5%.

Показатель соотношения среднемесячной заработной платы работников здравоохранения к показателю среднемесячной зарплаты всего по республике - 93,1%. В 2020 году этот показатель составлял 91,5%, в 2019-м - 80,3%.

В среднем по отрасли одним работником отработано за год 2076 часов, и это больше, чем во всех других отраслях, за исключением сельского хозяйства. "Если сравнить заработную плату одного работника здравоохранения за 1 час работы, то она составляет только 87,4% от среднечасовой заработной платы одного работника всего по республике", - отметил Вячеслав Шило.

Председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения напомнил, что с 1 июля 2021 года вступили в силу изменения в оплате труда работников бюджетных организаций. Слаженная работа социальных партнеров всех уровней позволила максимально эффективно провести разъяснительную работу среди работников, внести необходимые изменения в коллективные договоры и не допустить социальной напряженности в коллективах.

Продолжалась работа по контролю применения указа №131 "О материальном стимулировании работников здравоохранения". Более 1,4 тыс. работников отрасли обратились на горячую линию за разъяснениями особенностей оплаты труда и применения указа. "Считаем, что эта практика получения обратной связи оправдывает себя, и мы ее будем продолжать", - сказал Вячеслав Шило.-0-