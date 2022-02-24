Кочанова: белорусы активно голосуют, чтобы определить будущее своей страны

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди активно голосуют, чтобы определить будущее своей страны. Об этом заявила сегодня председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова во время встречи со студентами Академии управления при Президенте Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Послании к белорусскому народу и Национальному собранию глава государства четко сказал: нужно научить наше общество жить по закону, и это абсолютно так. Так должен жить каждый человек, понимая, что Беларусь - правовое государство, а значит, мы живем в соответствии с законами, которые действуют в нашей стране", - отметила Наталья Кочанова.

Как подчеркнула спикер верхней палаты, законотворческий процесс должен вестись постоянно. "Это не закостенелая работа, нельзя раз и навсегда принять документ. Ныне действующая Конституция и так хороша, доступна и понятна каждому. Об этом говорят политологи, известные в мире люди. Однако еще в 2016 году Президент поставил задачу пересмотреть положения Основного закона, - сказала она. - Вместе с тем, если народ выразит свое волеизъявление и 27 февраля мы увидим по результатам, что внесенные в проект новеллы будут приняты, продолжится серьезная работа в развитие Основного закона. Мы активно включимся в работу над законопроектами, поскольку втянуть все нормы в Конституцию невозможно, да и не нужно это делать. Она должна быть понятна каждому, будь это политолог, экономист или работник предприятия, разъяснять доступные социальные гарантии, основные направления внутренней и внешней политики. Об этом в документе сказано тезисно, но вместе с тем емко и глубоко".

Референдум проходит на фоне роста напряженности в регионе. "Мы не подстраивались под международную обстановку с проведением этого важного политического мероприятия, давно занимались вопросом внесения дополнений и изменений в Основной закон. У нас работала Конституционная комиссия, рабочая группа, был определен день проведения референдума. Наша страна живет той жизнью, которой живет, и вопросы, которые надо решать сегодня для нашей страны, мы решали и будем решать", - обратила внимание председатель Совета Республики.

По наблюдению Натальи Кочановой, еще на этапе проведения общественных приемных в Совете Республики, встреч в трудовых коллективах, диалоговых площадок люди активно включились в обсуждение. При этом отмечалась большая заинтересованность граждан положениями, предлагаемыми в проекте. "Было очень интересно наблюдать за тем, как люди высказывали свое мнение, беспокоились о будущем своей страны и народа. Это дорогого стоит. Так активно мы должны работать всегда. Нам нужно чаще встречаться, разговаривать, слушать и слышать друг друга, и тогда мы будем принимать четко выверенные решения, которые пойдут на благо республики", - считает она.

"В Беларуси проводится досрочное голосование. Как члены Совета Республики, мы уже посетили ряд избирательных участков, где увидели, что люди идут и голосуют, проявляя активность, чтобы определить будущее своей страны и детей. И у каждого есть право отдать свой голос досрочно или в основной день - как посчитаешь нужным", - заключила Наталья Кочанова.-0-