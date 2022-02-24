Шило: число краткосрочных контрактов в здравоохранении за год снизилось

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24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество краткосрочных контрактов в здравоохранении за год снизилось, сообщил председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило на пленуме Республиканского комитета отраслевого профсоюза в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Превалирующей формой найма работников в отрасли по-прежнему остается трудовой контракт. В настоящее время 94,3% работающих предпочитают заключать контракт для оформления трудовых отношений. "Особое внимание уделялось срокам заключения контрактов. Следует отметить, что продолжается снижение количества краткосрочных контрактов на один год с 22,8% до 21,7%", - проинформировал Вячеслав Шило.

Он подчеркнул: позиция профсоюзов по сокращению краткосрочных контрактов сегодня обозначена не только в генеральном и тарифном соглашениях, но и нашла свое отражение в новой редакции Трудового кодекса. "В связи с этим мы должны принципиально подходить к данному вопросу и обсуждать их с социальными партнерами на всех уровнях, так как краткосрочный контракт, не являясь гарантом будущего, не мотивирует работника на выполнение обязанностей с полной отдачей", - отметил Вячеслав Шило.-0-