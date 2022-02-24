Сергеенко: уверен, что референдум пройдет в спокойной конструктивной обстановке

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко уверен, что референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию пройдет в спокойной конструктивной обстановке. Об этом он заявил в интервью программе "Евразия. Дословно" на телеканале "МИР24" , сообщает БЕЛТА.

"Я уверен, что референдум пройдет в спокойной конструктивной обстановке, хотя есть определенные элементы, ситуация, которую необходимо учитывать", - сказал Игорь Сергеенко.

Он, в частности, упомянул о действиях радикальных структур, которые управляются из-за рубежа, были факты и реальных экстремистских действий. В их числе готовившееся покушение на журналиста Григория Азаренка, попытка совершить поджог дома депутата Олега Гайдукевича, угрозы в адрес членов избиркомов. "Кто-то действовал сознательно, кого-то втягивали, использовали вслепую, - заявил глава Администрации Президента. - Сегодня мы видим, что этим радикальным структурам и тем людям, которые еще заблуждаются и находятся на той стороне, обновленная Конституция, референдум не нужны. Нужен был только повод, чтобы раскачать ситуацию, поднять шум".

"Как может человек желать будущего для своей страны, своего народа и выступать одновременно за санкции? За санкции для своих родственников, друзей, которые остались здесь", - задал риторический вопрос Игорь Сергеенко.

Говоря о вынесенной на референдум обновленной Конституции, он напомнил, что еще в 2016 году, выступая перед парламентом, Президент говорил о назревшей необходимости внести изменения в Основной закон. В дальнейшем подготовительная работа велась в различных формах и на разных уровнях, но особенно активно после событий 2020 года.

Игорь Сергеенко констатировал, что за прошедшие годы после принятия Конституции в ее нынешнем виде существенно изменилась геополитическая ситуация в мире, появились новые риски, вызовы и угрозы. За более чем 20 лет произошли также изменения в экономическом укладе, были созданы новые отрасли экономики. Соответственно не оставалась неизменной и политическая система страны, происходили определенные изменения во общественной жизни. "Ничего незыблемого здесь не бывает. Поэтому эта идея (конституционных преобразований. - Прим. БЕЛТА) постепенно формировалась, выкристаллизовывалась", - отметил глава Администрации Президента.

С учетом появившихся новых вызовов и угроз, продолжил Игорь Сергеенко, стала понятна необходимость развивать и совершенствовать политическую систему страны. И чтобы народ, его представители участвовали в принятии наиболее важных и судьбоносных решений, возникла идея придать конституционный статус Всебелорусскому народному собранию. При этом разработчики тщательно подошли к этому вопросу, чтобы не сформировать условия для возникновения двоевластия. В случае принятия обновленной Конституции на референдуме законодательные основы формирования и функционирования ВНС будут разработаны в течение года.

"У нас остается сильная президентская республика, полномочия Президента не урезаны. Да, отдельные полномочия перешли, но в целом на систему государственной власти, мы полагаем, это существенно не повлияет. ВНС надо рассматривать как дополнительный инструмент сдержек и противовесов", - заявил Игорь Сергеенко.

Он также рассказал, что при разработке Конституции были учтены многие предложения, поступившие от граждан. В том числе в вопросах идеологии, сохранения исторической памяти и правды, воспитания детей, охраны природы.

"События 2020 года воочию показали, что нам необходимо ценить и беречь свою историю, поскольку она сегодня тоже стала полем боя. Пытаются фальсифицировать, извратить, навязать чуждые нам ценности", - отметил глава Администрации Президента, говоря о конституционных новеллах по сохранению исторической памяти.

Игорю Сергеенко был задан и вопрос о приглашении на референдум международных наблюдателей. В Беларусь приехали представители от СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, были направлены приглашения и ряду конструктивных наблюдателей из европейских стран. А вот от БДИПЧ ОБСЕ на референдуме никого не будет. "Дело в том, что этот вопрос прорабатывался некоторое время назад нашим МИД. С той стороны никакой заинтересованности высказано не было, чтобы приехать посмотреть. Тем более это и не обязательно, исходя из мировой практики, - пояснил глава Администрации. - Предыдущие выборы - и парламентские, и президентские - показывают: говорится одно во время проведения избирательной кампании, а когда готовится отчет и озвучивается за рубежом - совершенно другое. Сразу появляются нарушения всевозможные. Единых подходов у этой уважаемой структуры для оценки выборов в любой стране, независимо от политических пристрастий, к сожалению, нет".-0-



