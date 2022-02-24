Доцент БГМУ: востребованность ядерной медицины очевидна

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Востребованность ядерной медицины очевидна. Об этом сказал сегодня на пресс-конференции "Возможности развития ядерной медицины в Беларуси" доцент кафедры радиационной медицины и экологии Белорусского государственного медицинского университета Арам Аветисов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В интересах национальных программ развития ядерных и радиационных технологий Беларусь сформировала устойчивую систему коммуникаций с российскими и другими зарубежными вузами, реализуя совместные образовательные программы. Как сказал Арам Аветисов, востребованность данного направления обучения более чем очевидна, поскольку отрасли будут постоянно необходимы квалифицированные кадры.

"На наших лекциях мы даем информацию, которая связана с радиофармпрепаратами, в том числе и по ПЭТ/КТ-диагностике, - отметил он. - Сегодня ПЭТ-диагностика постоянно развивается. Ее используют в онкологии, неврологии, кардиологии, эндокринологии и др. Наши преподаватели практически ежегодно ездят в разные страны, в том числе и в Россию, чтобы узнать что-то новое, познакомиться с новыми методами диагностики и лечения. В частности, мы были в Санкт-Петербурге, Челябинске. Общались с нашими российскими коллегами. Это всегда хороший обмен мнениями, очередной толчок для того, чтобы дать новые знания нашим студентам. Ведь развитие технологий не стоит на месте, мы тоже обязаны развиваться, так как это спасает реальные жизни".

Также в Беларуси налажено тесное взаимодействие с международными партнерами, в том числе лучшими российскими университетами. Один из таких вузов - Томский политехнический университет, где работает уникальный для России и мира университетский исследовательский ядерный реактор.

Как отметил руководитель отдела производства радиофармпрепаратов учебно-научного центра "Исследовательский ядерный реактор" Инженерной школы ядерных технологий Томского политехнического университета Евгений Нестеров, в учебном заведении разработано несколько новых инновационных технологий производства радиофармпрепаратов, а также ряд международных ядерных образовательных программ, которые позволяют делиться знаниями и накопленным опытом с партнерами, чтобы совместно вносить вклад в развитие отрасли.-0-