ЦИК: третий день досрочного голосования демонстрирует высокий интерес граждан к референдуму

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий день досрочного голосования показывает, что граждане проявляют высокий интерес к референдуму. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.

Активно голосуют представители молодого поколения. Многие граждане предпочитают приходить на участки для голосования семьями. Люди пожилого возраста приходят с внуками.

Все комиссии работают в штатном режиме. Обстановка на участках для голосования спокойная.-0-