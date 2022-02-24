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ЦИК: третий день досрочного голосования демонстрирует высокий интерес граждан к референдуму
24.02.2022 19:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий день досрочного голосования показывает, что граждане проявляют высокий интерес к референдуму. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.
Активно голосуют представители молодого поколения. Многие граждане предпочитают приходить на участки для голосования семьями. Люди пожилого возраста приходят с внуками.
Все комиссии работают в штатном режиме. Обстановка на участках для голосования спокойная.-0-
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Активно голосуют представители молодого поколения. Многие граждане предпочитают приходить на участки для голосования семьями. Люди пожилого возраста приходят с...
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