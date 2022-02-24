Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тяжелые производственные травмы в здравоохранении за год получили на 73% работников меньше, сообщил председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило на пленуме Республиканского комитета отраслевого профсоюза в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В минувшем году в организациях отрасли продолжилось начатое в 2019 году применение разработанной Международной ассоциацией социального обеспечения концепции "Нулевого травматизма". В определенной степени благодаря серьезной поддержке концепции наниматели не допустили увеличения количества потерпевших от несчастных случаев на производстве по сравнению с 2020 годом.

"В прошлом году пострадало на производстве 47 работников. На 73% уменьшилось количество работников, получивших травмы, отнесенные к тяжелым производственным травмам", - сказал Вячеслав Шило.

Анализ причин травмирования свидетельствует о том, что уменьшилось количество работников, получивших производственные травмы из-за нарушения правил дорожного движения, по причине личной неосторожности. Вместе с тем увеличилось число работников, получивших производственные травмы из-за нарушения потерпевшим трудовой дисциплины, требований нормативных правовых актов по охране труда и вследствие противоправных действий других лиц.

В прошедшем году выполнялись предусмотренные планами работы профсоюза и его организационных структур мероприятия по общественному контролю соблюдения законодательства об охране труда.

Техническая инспекция труда профсоюза провела 85 проверок и 512 мониторингов охраны труда. В ходе контрольных мероприятий выдано 78 представлений и 465 рекомендаций с требованиями об устранении 3732 нарушений законодательства об охране труда. Также было приостановлено действие 19 единиц оборудования, использование которого угрожало жизни и здоровью работников.-0-