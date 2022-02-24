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Каранкевич: участие в голосовании - гражданский долг каждого из нас

24.02.2022 19:19 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр энергетики Виктор Каранкевич сегодня принял участие в досрочном голосовании на референдуме по Конституции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

"Республиканский референдум - важнейшее событие в политической и общественной жизни страны, в рамках которого каждый человек определяет, как будет развиваться страна, - подчеркнул он. - Участие в голосовании - гражданский долг каждого из нас. От результатов референдума напрямую зависит, получит ли Беларусь новые возможности для развития, как будет расширяться участие гражданского общества, молодежи в решении важнейших для страны задач".

Поправки в Основной закон страны продиктованы жизнью и временем, обусловлены как внутренними, так и внешними процессами, добавил министр. "Современный мир стремительно меняется, появляются новые вызовы, и чтобы отвечать на них достойно, необходима слаженная работа государства и общества", - считает он.

Изменения и дополнения в Конституцию широко обсуждались в стране с привлечением представителей экспертного и научного сообщества. Трудовые коллективы, в том числе организаций Министерства энергетики, направили свои предложения, касающиеся различных сфер жизни: это вопросы социальных гарантий, перспектив молодежной политики, сохранения исторической памяти, семейных традиций и так далее.

"Все мы хотим, чтобы наша страна успешно развивалась и процветала, чтобы в ней создавались достойные условия жизни, чтобы была уверенность в своем будущем и будущем своих детей. Ответственность за достижение этих целей должно нести не только государство, но и каждый из нас, в том числе путем голосования на референдуме", - подчеркнул он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"От результатов референдума напрямую зависит, получит ли Беларусь новые возможности для развития, как будет расширяться участие гражданского общества, молодежи в...
 
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