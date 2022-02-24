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В Белорусско-Российском университете пройдет третий этап Кубка по образовательной робототехнике

24.02.2022 19:43 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Впервые в Белорусско-Российском университете в Могилеве пройдет третий этап сезона 2021/2022 соревнований "Кубок по образовательной робототехнике", сообщает БЕЛТА.

Он пройдет 26 февраля. Более 220 учащихся из 16 городов Беларуси поборются за звание лучших в 16 категориях соревнований. Организацию Кубка по образовательной робототехнике осуществляет Ассоциация по содействию развитию образовательных инициатив в области точных наук и высоких технологий. Для участия в соревнованиях ребятам нужно было собрать и запрограммировать робота.

Третий сезон соревнований будет включать в себя семь самостоятельных турниров в Бресте, Гомеле, Могилеве, Пинске, Витебске, Гродно и Минске. Окончательное решение о проведении этапов будет приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки.-0-

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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24 февраля, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Впервые в Белорусско-Российском университете в Могилеве пройдет третий этап сезона 2021/2022 соревнований "Кубок...
 
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