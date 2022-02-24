Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отраслевой профсоюз выделил за год 181 организации здравоохранения помощь на Br640 тыс., сообщил председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения (БПРЗ) Вячеслав Шило на пленуме Республиканского комитета отраслевого профсоюза в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2021 году БПРЗ и его территориальные организации продолжили оказывать безвозмездную (спонсорскую) помощь для укрепления материально-технической базы организаций здравоохранения, поддержки медперсонала, непосредственно работающего в условиях инфекции COVID-19.

"Безвозмездная (спонсорская) помощь оказана 181 организации здравоохранения на общую сумму Br640 396,63", - уточнил Вячеслав Шило.

Непосредственно Республиканским комитетом безвозмездная помощь оказана 23 организациям здравоохранения на общую сумму Br158 192.-0-