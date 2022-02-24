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Более 3 тыс. медиков оздоровились за год с поддержкой отраслевого профсоюза

24.02.2022 20:07 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. работников здравоохранения оздоровились за год с поддержкой отраслевого профсоюза, сообщил председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения (БПРЗ) Вячеслав Шило на пленуме Республиканского комитета отраслевого профсоюза в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Несмотря на принимаемые меры, работники, оказывающие медицинскую помощь пациентам с COVID-19, находятся в условиях высокого риска инфицирования. Заболеваемость работников отрасли COVID-19 значительно выше, чем у других категорий работающих, отметил Вячеслав Шило.

"В этой ситуации наша важнейшая задача - оказать не только материальную помощь работникам, перенесшим заболевание и напряженно работающим, но и обеспечить для них возможность качественной реабилитации и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, в том числе санаториях "Белпрофсоюзкурорта", - сказал председатель отраслевого профсоюза.

По его словам, поддержка профсоюза в 2021 году позволила получить оздоровление почти 2% работников отрасли, а это более 3 тыс. человек.

Кроме того, работникам отрасли требуется психоэмоциональная разгрузка. Это и корпоративные спортивные, культурно-массовые мероприятия и туристические поездки. Подобные мероприятия, хоть и не являются основополагающими в деятельности профсоюза, тем не менее содействуют сплочению трудовых коллективов, способствуют формированию традиций и особого духа солидарности, единению каждой организации.

В прошлом году более 28 тыс. членов профсоюза приняли участие в туристических и экскурсионных мероприятиях.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на принимаемые меры, работники, оказывающие медицинскую помощь пациентам с COVID-19, находятся в условиях высокого риска инфицирования. Заболеваемость...
 
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