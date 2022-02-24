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За три дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан составила 24,07%

24.02.2022 20:13 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За три дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан составила 24,07%. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.

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Теги: Минск
 
 
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24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За три дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан составила 24,07%. Об этом БЕЛТА...
 
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