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За три дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан составила 24,07%
24.02.2022 20:13 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За три дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан составила 24,07%. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.
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24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За три дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан составила 24,07%. Об этом БЕЛТА...
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