Щеткина: санкции призваны ослабить экономику страны, резко снизить благосостояние людей

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции призваны ослабить экономику страны, резко снизить благосостояние людей. Такую точку зрения высказала руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, член президиума Белорусского союза женщин Марианна Щеткина, выступая в режиме онлайн на 27-й Международной женской конференции "Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге", передает корреспондент БЕЛТА.

"2022 год в Беларуси - Год исторической памяти, - сказала Марианна Щеткина. - Те, кто знает историю, помнит о потерях в Великой Отечественной войне, а в Беларуси погиб каждый третий, и нет такой семьи, которой не коснулась бы трагедия, сделают все для того, чтобы были мир и согласие".

Руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске сказала: "Гибридная война может коснуться каждого государства. Мы в Беларуси пережили в 2020 году самую сильную атаку на государственность в истории независимой Беларуси. Жили стабильно и подумать не могли, что столкнемся с агрессией, оскорблением государственных символов, масштабной гибридной войной, потоками лжи, буллинга, угроз. В каждом государстве есть предатели, и практика показала, что остановить их может только сила и неотвратимость наказания. Беларусь выстояла благодаря тому, что силовые структуры и патриотические силы сплотились вокруг лидера страны, Президента Беларуси Александра Лукашенко. Мы поддерживаем политический курс страны и гордимся Президентом".

Марианна Щеткина также обратила внимание: "На протяжении последнего десятилетия коллективный Запад предпринимал активные попытки по дестабилизации Беларуси с формированием из нас так называемой белой зоны, разделяющей Запад и Восток. Эти планы провалились, и поэтому Беларусь подвергается беспрецедентному информационному, политическому и экономическому давлению".

По ее словам, суть санкционных пакетов - ослабить экономику страны, резко снизить благосостояние людей. "Провалились и планы по выведению Беларуси из стратегического партнерства с Россией, которое только укрепилось. Приняты комплексные союзные программы по стратегическим направлениям деятельности, активизировалось сотрудничество в гуманитарной сфере. Мы активно сотрудничаем не только в рамках Союзного государства, но и всего евразийского пространства", - сказала представитель Белорусского союза женщин.-0-