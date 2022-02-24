Представитель Белорусского союза женщин: главное - это единство

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24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главное - это единство. Такую точку зрения выразила руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске, член президиума Белорусского союза женщин Марианна Щеткина, выступая в режиме онлайн на 27-й Международной женской конференции "Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге", передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель БСЖ подчеркнула: "Глобальная миссия женщин - противодействие конфликтам, фейкам, пагубному влиянию на молодежь, сохранение мира. Летом совместно с Союзом женщин России мы провели замечательную акцию "Женщины Беларуси и России за Союзное государство". Вместе с Санкт-Петербургской региональной общественной организацией поддержки и развития общественных инициатив "Женский альянс" мы приступили к реализации проекта "Женщины России и Беларуси: миссия созидания" и призываем присоединиться к нашей деятельности".

Она сказала, что женское движение набирает силу, но настало время обозначить общую четкую программу действий. "Предложения можем выработать на конференции, заключить новые соглашения, согласовать имеющиеся программы в социальной сфере. На все глобальные вызовы должны быть, кроме всего, адекватные локальные действия. Мыслим глобально - действуем локально. Вместе мы сильнее", - подчеркнула член президиума БСЖ.

Марианна Щеткина отметила: "Мир должен думать сегодня о сохранении жизни и здоровья людей, продовольственной безопасности, экологии, демографической безопасности. И здесь должен звучать голос женщин всего мира. На одной из конференций мы обсуждали значение концепции "мягкой силы", важность гибкости, дипломатичности, умения договариваться. Это важно, но на данном витке современного развития голос женщин должен звучать жестко, мы должны требовать мира и уверенности в завтрашнем дне".

По ее мнению, надо активизироваться по всем направлениям деятельности, инициировать парламентские слушания, к примеру, по достижению Целей устойчивого развития. "В 2015 году 193 государства под эгидой ООН присоединились к работе по устойчивому развитию в целях сохранения планеты, обеспечения прогресса в повышении уровня качества жизни людей. Сегодня система международного взаимодействия развалена. Стоит вопрос: как будем жить дальше? И кто за это ответит?" - задала риторические вопросы руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске.

Кроме того, Марианна Щеткина выразила мнение, что пора изменить стереотипы патриархального мышления и более эффективно интегрировать женщин в политику. "Наша сила в единстве, наше богатство - в многообразии, наше счастье - в детях", - резюмировала член президиума Белорусского союза женщин.-0-