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Средняя зарплата в Беларуси в январе составила Br1477,8

24.02.2022 21:07 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата в январе составила Br1477,8, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Средняя заработная плата работников Республики Беларусь в январе составила Br1477,8.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Номинальная начисленная средняя заработная плата в январе составила Br1477,8, сообщили в Национальном статистическом комитете.
 
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