|
Средняя зарплата в Беларуси в январе составила Br1477,8
24.02.2022 21:07 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата в январе составила Br1477,8, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Средняя заработная плата работников Республики Беларусь в январе составила Br1477,8.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Номинальная начисленная средняя заработная плата в январе составила Br1477,8, сообщили в Национальном статистическом комитете.
|
Архив (Новости Общества)