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Глава Миссии наблюдателей от СНГ высоко оценил подготовку Беларуси к проведению референдума

24.02.2022 21:25 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник 24 февраля встретился с главой Миссии наблюдателей от СНГ, заместителем председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Ильхомом Нематовым. Об этом БЕЛТА сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Они обсудили вопросы подготовки и проведения республиканского референдума по внесению поправок в Конституцию Республики Беларусь. Белорусская сторона приветствовала решение СНГ о направлении наблюдателей на референдум и высоко оценила богатый опыт сотрудничества между Республикой Беларусь и Содружеством по вопросам наблюдения за различными электоральными кампаниями, которое осуществляется в соответствии с Конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах - участниках СНГ от 7 октября 2002 года.

Кроме того, подтверждена готовность белорусской стороны оказывать все необходимое содействие миссии СНГ в процессе наблюдения за ходом референдума.

Глава Миссии наблюдателей от СНГ высоко оценил подготовку и открытость белорусской стороны в вопросах обеспечения соответствующих условий для свободного волеизъявления граждан Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник 24 февраля встретился с главой Миссии наблюдателей от СНГ, заместителем...
 
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