ФПБ: в третий день досрочного голосования на некоторых участках выстраивались очереди до открытия

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы активно идут на досрочное голосование как в крупных городах, так и в сельской местности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ).

"Наблюдатели по-прежнему отмечают высокую активность граждан на досрочном голосовании на референдуме. И в сельской местности, и в крупных городах случаи, когда люди выстраиваются в очередь до открытия участков, не редки. Тем не менее комиссии оперативно справляются с таким наплывом граждан и долго ждать очереди, чтобы отдать свой голос, не приходится", - рассказали в общественном информационном центре.

Что касается каких-то нестандартных или конфликтных ситуаций на участках, то их выявлено не было.

"Периодически у избирателей возникали вопросы по фотографированию или проведению видеосъемки на участках, но все они оперативно решались. Если кто-то хотел запечатлеть себя на память, то с разрешения председателя комиссии это возможно было сделать. Думаем, что по обилию фото с участков в социальных сетях белорусов, это очевидно", - дополнили специалисты центра.

Общественный информационный центр по наблюдению за референдумом работает на базе ФПБ. Ежедневно специалисты центра аккумулируют информацию о ходе голосования от наблюдателей, которые работают на каждом участке страны. Это совместная инициатива крупнейших общественных организаций страны. ФПБ, БРСМ, "Белая Русь", "Патриоты Беларуси", Белорусский союз женщин, ветеранская организация 29 января заявили о поддержке республиканского референдума и совместной работе в этот важный период, в том числе о проведении наблюдения за голосованием.-0-