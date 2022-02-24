Авдонин: Украина и Россия должны вести переговоры без участия Запада

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24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина и Россия должны вести переговоры без участия Запада. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Заявление главы государства показало новый исторический этап, потому что мы до этого пытались соответствовать неким требованиям Запада, Европы, делать Минские соглашения и мирную площадку у нас с привлечением стран Европы. Сейчас мы говорим по-другому. "Мы уже вашими переговорными позициями наелись, мы сыты, мы будем договариваться сами, - отметил Алексей Авдонин. - Конечно, это будет не нравиться коллективному Западу. Конечно, он будет пытаться навязать свою повестку, войти в переговорный процесс. И мы видим, как они уже говорят: "Давайте мирные переговоры, давайте новый этап". Но уже поздно, ситуация уже совершенно иная".

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 февраля на оперативном совещании с военными назвал условия переговоров России с Украиной. При этом глава государства предложил провести соответствующие переговоры в Минске.

"Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда. Что является основой этого? Я на месте Зеленского за это бы уцепился. Путин заявил (и молодец, я в разговоре похвалил его за это): "Мы не оккупанты, мы не собираемся оккупировать Украину". Что еще надо? Это основа для переговоров. Он действительно не собирается оккупировать. Зачем, кому надо эта головная боль. Никто не собирается там насаждать свои силы и правительства. Это же основа для переговоров. На этой основе давайте вырабатывать повестку и решения", - призвал белорусский лидер.-0-