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Авдонин: многолетняя милитаризация Украины не могла не вызвать беспокойство у игроков мировой политики

24.02.2022 21:43 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многолетняя милитаризация Украины не могла не вызвать беспокойство у игроков мировой политики. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"На протяжении последних 30 лет Украину интенсивно пытались милитаризировать. Мы видели, как обрабатывали не только население, но обрабатывали военных, готовили их к различным специальным операциям против как своего народа, так и против русских, которые проживают на Украине. Мы видели, как страны НАТО, коллективного Запада, англосаксонского мира - Великобритания, США - поставляли летальное оружие на территорию Украины. Конечно же, это не могло не вызвать не то что опасения, а беспокойство со стороны не только Москвы, но всех игроков мировой политики, в том числе и Китая, и Индии, и, конечно же, нас", - считает Алексей Авдонин.

Политолог отметил, что эти процессы в Украине происходили неспроста: Запад хотел сделать ее горячей точкой в регионе, спровоцировав конфликт наподобие афганского.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы видели, как обрабатывали не только население, но обрабатывали военных, готовили их к различным специальным операциям против как своего народа, так и против...
 
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