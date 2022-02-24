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Миссия от СНГ: изменения в Конституцию конструктивны и нацелены на дальнейшее развитие Беларуси

24.02.2022 21:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялась встреча главы Миссии наблюдателей от СНГ на республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси Ильхома Нематова с председателем Конституционного суда Петром Миклашевичем. Об этом БЕЛТА сообщили в штабе.

В ходе встречи стороны обсудили темы, касающиеся подготовки и проведения референдума.

Петр Миклашевич рассказал об этапах работы над внесением изменений и дополнений в Конституцию. Он отметил, что в этой работе участвовали все слои общества, были учтены все спектры мнений.

В свою очередь Ильхом Нематов положительно охарактеризовал вносимые в Конституцию изменения. По мнению главы миссии, поправки конструктивны, рациональны и нацелены на дальнейшее развитие Беларуси.

Ильхом Нематов также рассказал о работе миссии, итогах долгосрочного мониторинга. Он подчеркнул, что наблюдатели от СНГ осуществляют свои функции строго в соответствии с белорусским законодательством, уважая суверенитет государства.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Состоялась встреча главы Миссии наблюдателей от СНГ на республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси Ильхома...
 
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