|
Миссия от СНГ: изменения в Конституцию конструктивны и нацелены на дальнейшее развитие Беларуси
24.02.2022 21:55 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялась встреча главы Миссии наблюдателей от СНГ на республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси Ильхома Нематова с председателем Конституционного суда Петром Миклашевичем. Об этом БЕЛТА сообщили в штабе.
В ходе встречи стороны обсудили темы, касающиеся подготовки и проведения референдума.
Петр Миклашевич рассказал об этапах работы над внесением изменений и дополнений в Конституцию. Он отметил, что в этой работе участвовали все слои общества, были учтены все спектры мнений.
В свою очередь Ильхом Нематов положительно охарактеризовал вносимые в Конституцию изменения. По мнению главы миссии, поправки конструктивны, рациональны и нацелены на дальнейшее развитие Беларуси.
Ильхом Нематов также рассказал о работе миссии, итогах долгосрочного мониторинга. Он подчеркнул, что наблюдатели от СНГ осуществляют свои функции строго в соответствии с белорусским законодательством, уважая суверенитет государства.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состоялась встреча главы Миссии наблюдателей от СНГ на республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси Ильхома...
|
Архив (Новости Общества)