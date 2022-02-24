К 100-летию со дня рождения М.Тикоцкого. Конференция по изменениям в языке и стиле медиа прошла в БГУ

Источник материала: БелТА

24 февраля, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Стилистика: язык, речь и текст" прошла в смешанном формате в БГУ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Научный форум приурочен к 100-летию со дня рождения заслуженного работника образования Беларуси, доктора филологических наук, профессора Михаила Тикоцкого. Организатором конференции выступил факультет журналистики БГУ. Ученые из Беларуси, России, Украины и Польши обсудили проблемы стилистики, динамических процессов в языке и стиле медиа, дискурсного анализа СМИ, постправды и коммуникативных угроз в современной журналистике. Итогом двухдневной конференции стала публикация сборника статей и материалов, который уже размещен в электронной библиотеке университета.

Один из организаторов конференции заведующий кафедры медиалингвистики и редактирования факультета журналистки БГУ доктор филологических наук, профессор Виктор Ивченков отметил, что в этом году около 50 ученых представили свои научные исследования.

"С 2002 года раз в 5 лет проходит конференция, посвященная Михаилу Тикоцкому - основателю белорусской стилистики. В этом году мы впервые попробовали провести мероприятие в смешанном формате. И у нас это получилось. Такие конференции помогают творческому поиску ученых и мотивируют их на эффективную научную деятельность", - отметил Виктор Иванович.

В конференции приняла участие студентка факультета журналистики БГУ Жунянь Тан. Она рассказала о белорусского-китайском научном взаимодействии.

"Благодаря участию в конференции, я узнала, что Михаил Тикоцкий внес значительный вклад в исследование белорусских медиа. Язык - это часть культуры, очень важно к нему относиться трепетно. В дальнейшем я буду участвовать в таких конференциях, они помогают расширить кругозор",- делится впечатлениями от двухдневного форума Жунянь Тан.

Участники из разных стран отмечают высокий уровень проведения мероприятия, интересные доклады и душевную атмосферу, царящую на форуме. Доцент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Лариса Касперова также отметила особую атмосферу конференции: "Огромное спасибо не только за организацию научной конференции, но и за ту особую душевность, которой она была проникнута. И слова приветствия коллег, и доклад профессора Ивченкова, основанный на научных идеях Михаила Тикоцкого, кино о его жизни - все говорит о том, что данная конференция - это не просто мероприятие, которое нужно провести. А настоящий праздник науки и научной дружбы".-0-