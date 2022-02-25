Картина дня: Лукашенко о ситуации в Украине, будущее городов-спутников и проводы паралимпийцев

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 24 февраля

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин утром 24 февраля провели телефонный разговор . Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной и на Донбассе.





Фото из архива

В Украине надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни . Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на оперативном совещании с военными. За ночь обстановка по периметру западных и южных границ Беларуси резко изменилась, заявил Президент. Белорусские войска не принимают участия в российской спецоперации в Донбассе, сказал Александр Лукашенко. Он рассказал о подробностях разговора с главой российского государства Владимиром Путиным о ситуации в Украине. Военное руководство Украины было предупреждено о возможности боевых действий , но не предприняло никаких шагов, отметил Президент. Для Беларуси сегодня нет никакой угрозы ни на одном направлении, заявил Александр Лукашенко. Глава государства поставил задачу в первую очередь защитить госграницу со странами НАТО - Польшей и Литвой. США и Запад, решив ввести санкции, не оставили для Беларуси альтернативы , отметил Президент. Беларусь не собирается втягиваться в войну , заявил Александр Лукашенко.





Белорусы должны прийти на референдум , иначе, если они начнут "шататься" и проигнорируют, это станет позором для страны. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов. Президент заявил, что на фоне последних событий у него не возникало мыслей, чтобы отменять или переносить референдум . Александр Лукашенко высказался о важных личных качествах , которыми должен обладать человек, претендующий на высший государственный пост.

Охрана Государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном режиме, сообщили в Государственном пограничном комитете. Все пункты пропуска Украины на границе с Беларусью приостановили свое функционирование на неопределенный срок. Часть воздушного пространства Беларуси закрыта для полетов, сообщили в Министерстве обороны. Сообщения об участии Вооруженных Сил Беларуси в специальной военной операции в Донбассе являются фейковыми .





Фото из архива

МИД Беларуси ведет работу с украинской стороной по поиску путей эвакуации белорусских граждан .

Авиакомпания Flydubai отменила рейсы в Минск до 27 февраля включительно. Также отменен рейс авиакомпании "Азимут" Минеральные Воды - Минск - Минеральные Воды. "Белавиа" отменила полеты в Стамбул, Тель-Авив и Сочи в связи с закрытием части воздушного пространства России для полетов гражданской авиации.

Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе прошло в Нур-Султане (Казахстан) с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко.





Роман Головченко

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с главой Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, заместителем председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Ильхомом Нематовым.

Миссия СНГ : пока не выявлено никаких серьезных нарушений при наблюдении за референдумом.

Референдум и госуправление : что спрашивали студенты Академии при Президенте на встрече с Кочановой.

ЦИК: за второй день прирост проголосовавших досрочно составил 8%.





Будущее городов-спутников Минска расписали до 2035 года. Рассказываем подробности.

В Борисове появится новая детская больница , в Боровлянах и Озерце - поликлиники.

ФОТОФАКТ: Торжественные проводы национальной команды на зимние Паралимпийские игры





За сутки в Беларуси зарегистрированы 5996 пациентов с COVID-19 , выписаны 1636

В Беларуси к выходным похолодает , сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 25 февраля

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Музыкальную программу "Снег идет" представят в Художественной галерее Михаила Савицкого. Мероприятие состоится во время выставки живописи "Михаил Савицкий. Наследие", посвященной 100-летию со дня рождения народного художника Беларуси.

Временная экспозиция "Якуб Колас в творчестве художников" откроется в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа. В церемонии торжественного открытия временной экспозиции выступят известные белорусские творцы, прозвучат стихи Якуба Коласа, музыка отечественных композиторов.

Ансамбль солистов "Классик-Авангард" представит программу "Прекрасное барокко" в Белорусской государственной филармонии.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 26 февраля

110 лет назад родился Карпов Владимир Борисович (Россия), белорусский писатель. Автор романов "За годом год", "Весенние ливни", "Немиги кровавые берега" и др. Составитель и один из авторов книги "Мы расскажем о Минске". Умер в 1977 году.

210 лет назад родился Гюго Виктор Мари, французский писатель. Автор книг "Собор Парижской богоматери", "Отверженные" и др. Умер в 1885 году.

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