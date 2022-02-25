Картина дня: Лукашенко о ситуации в Украине, будущее городов-спутников и проводы паралимпийцев

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин утром 24 февраля провели телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной и на Донбассе.
Авиакомпания Flydubai отменила рейсы в Минск до 27 февраля включительно. Также отменен рейс авиакомпании "Азимут" Минеральные Воды - Минск - Минеральные Воды. "Белавиа" отменила полеты в Стамбул, Тель-Авив и Сочи в связи с закрытием части воздушного пространства России для полетов гражданской авиации.
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с главой Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, заместителем председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Ильхомом Нематовым.
Миссия СНГ: пока не выявлено никаких серьезных нарушений при наблюдении за референдумом.
В Беларуси к выходным похолодает, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 25 февраля
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Музыкальную программу "Снег идет" представят в Художественной галерее Михаила Савицкого. Мероприятие состоится во время выставки живописи "Михаил Савицкий. Наследие", посвященной 100-летию со дня рождения народного художника Беларуси.
Временная экспозиция "Якуб Колас в творчестве художников" откроется в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа. В церемонии торжественного открытия временной экспозиции выступят известные белорусские творцы, прозвучат стихи Якуба Коласа, музыка отечественных композиторов.
Ансамбль солистов "Классик-Авангард" представит программу "Прекрасное барокко" в Белорусской государственной филармонии.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 26 февраля
110 лет назад родился Карпов Владимир Борисович (Россия), белорусский писатель. Автор романов "За годом год", "Весенние ливни", "Немиги кровавые берега" и др. Составитель и один из авторов книги "Мы расскажем о Минске". Умер в 1977 году.
210 лет назад родился Гюго Виктор Мари, французский писатель. Автор книг "Собор Парижской богоматери", "Отверженные" и др. Умер в 1885 году.
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