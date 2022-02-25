На международной олимпиаде по информатике белорусские школьники выиграли 18 медалей

Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Жаутыковской олимпиаде по информатике белорусские школьники завоевали 18 медалей: 5 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых, сообщает БЕЛТА.

Олимпиада прошла в дистанционном режиме с хостингом в казахстанском Алматы. Организаторами при поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан выступили Республиканская физико-математическая школа и Республиканский научно-практический центр "Дарын".

Всего в олимпиаде приняли участие более 300 школьников учебных заведений общего среднего и дополнительного образования. География участников была обширной: участвовали школьники из Армении, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Грузии, Индии, Индонезии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Норвегии, Румынии, России, Сербии, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Украины, Узбекистана, Вьетнама.

Соревнование состояло из двух туров. За пять часов участники должны были разработать три программы, которые соответствовали заданным организаторами условиям. Работы оценивались по шкале в 100 баллов. Для контроля за ходом разработки программ использовалась видеотрансляция, которая велась панорамными камерами в режиме реального времени. Кроме того, велась запись компьютерных мониторов участников. Со стороны организаторов были назначены специальные наблюдатели. Каждый из них отвечал за отдельную делегацию участников.

В Беларуси площадки для участников были организованы в Бресте, Витебске, Гомеле, Минске, Мозыре.-0-