﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Карпенков проведет 26 февраля прямую телефонную линию

25.02.2022 09:43 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямая телефонная линия с заместителем министра внутренних дел - командующим внутренними войсками Николаем Карпенковым состоится 26 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Вопросы о перспективах развития внутренних войск, специфике выполняемых ими служебно-боевых задач, порядке призыва на срочную службу и поступлении на службу по контракту, об обучении на факультете внутренних войск УО "Военная академия Республики Беларусь", а также проблемные вопросы, возникающие во время службы, можно задать с 9.00 до 12.00 по телефонам: 8 (017) 374-80-08, 374-80-09.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопросы можно задать с 9.00 до 12.00 по телефонам: 8 (017) 374-80-08, 374-80-09.
 
Новости дня
Новости общества
 
На международной олимпиаде по информатике белорусские школьники выиграли 18 медалей
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by