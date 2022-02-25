Найден действительно эффективный способ борьбы с коррупцией

Источник материала: Export-center.by

С термином коррупция знакомы все в Беларуси – от школьника до пенсионера. Каждый сложил собственное представление о его значении, и вся страна дружно борется с напастью уже много лет. Новости по телевидению говорят, что государственные органы работают эффективно, но у многих возникает вопрос – почему так долго?

Ведь многие гос. организации, в которых степень риска возникновения явления высока, например, детские сады, обязаны иметь документы, подтверждающие, что учреждение принимает меры по борьбе со взяточничеством, и принимать соответсвующие меры. И есть целый ряд законодательных актов с перечнями действий по предотвращению и наказанию за каждый факт совершения такого рода преступления.

Но это отдельные элементы нашего национального подхода. А проблема имеет мировой масштаб, поэтому есть целый ряд международных некоммерческих структур, давно и плотно работающих в этом напарвлении. Об одной мы хотим рассказать Вам подробнее - Международная организация по стандартизации ИСО (ISO), разработавшая и периодически совершенствующая стандарт ISO 37001 «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством. Требования и руководство по использованию». Она актуализирует стандарт на основе опыта крупных и мелких игроков мирового рынка, состоящих в ИСО, а сам стандарт предполагает внедрение и постоянное совершенствование «системы менеджмента борьбы со взяточничеством» на каждом соблюдающем его предприятии. Т.е. процесс бесконечен, т.к. появляются все новые пути и способы получения взяток, которые необходимо выявлять, учитывать и предотвращать в будущем и, по мнению ИСО, и из опыта РБ, которая добилась значительных успехов в антикоррупции по сравнению с Россией или Украиной.

Как же связаны белорусская и мировая модели? Внедрение международных принципов противодействия коррупции учитывает национальное законодательство и его требования, позволяет не только предотвращать коррупцию более эффективно, чем только с учетом опыта белорусского правительства, но и подтвердить (путем получения сертификата соответствия после проверки органом по сертификации) открытость и беспристрастность организации иностранным заказчикам, не доверяющим в вопросах прозрачности бизнесу СНГ в целом.

Есть и белорусский аналог - СТБ ISO 37001, но в нем нет особого смысла, т.к. он на 95% повторяет международный, но дает возможность сертифицироваться только в национальных органах, сертификат от которых плохо признаваем за рубежом.

Выбор системного подхода позволит Вам не плодить хаотично различные приказы и политики, не придумывать меры борьбы в последний день сдачи отчетности по проведенной за год работе, а создать структурированную документацию, учитывающую риски, присущие Вашей организации, направить все усилия на предотвращение максимально опасных для Вас инцидентов. ISO 37001 предполагает мониторинг и улучшение, результаты которых Вы всегда сможете предоставить кому угодно по запросу и ничего не придется придумывать. А главное, Вы снизите вероятность недополучения прибыли из-за взяточничества и/или аффелированости Ваших сотрудников, увеличите свой престиж в глазах новых зарубежных партнеров и выйдете на совершенно другой уровень как управления своей компанией, так и продвижения благодаря сертификату.

А мы, группа компаний «Центр содействия экспорту», готовы помочь Вам - наши специалисты имеют и международную квалификацию, и стаж работы на крупных белорусских предприятиях, что позволяет им совмещать теоретические знания и практические умения для построения действительно эффективной системы менеджмента противодействия коррупции в обозримые сроки:

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Автор:

Гусинец Галина Викторовна,

руководитель экспертного отдела "Центра содействия экспорту",

ведущий специалист по разработке систем менеджмента.