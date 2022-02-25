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В Беларуси для работы на референдуме аккредитованы 195 международных наблюдателей

25.02.2022 10:19 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси для работы на референдуме аккредитованы 195 международных наблюдателей, сообщил журналистам председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

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В Беларуси для работы на референдуме аккредитованы 195 международных наблюдателей
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси для работы на референдуме аккредитованы 195 международных наблюдателей, сообщил журналистам председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и...
 
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