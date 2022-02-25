﻿ Наиболее активны граждане в обеденное и вечернее время. Карпенко о досрочном голосовании. 21.by
﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Наиболее активны граждане в обеденное и вечернее время. Карпенко о досрочном голосовании

25.02.2022 10:25 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наибольшую активность граждане во время досрочного голосования проявляют в обеденное и вечернее время, заявил журналистам председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как правило, это обеденный перерыв и вечернее время", - сказал Игорь Карпенко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наибольшую активность граждане во время досрочного голосования проявляют в обеденное и вечернее время,...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси для работы на референдуме аккредитованы 195 международных наблюдателей
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by