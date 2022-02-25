Наиболее активны граждане в обеденное и вечернее время. Карпенко о досрочном голосовании

Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наибольшую активность граждане во время досрочного голосования проявляют в обеденное и вечернее время, заявил журналистам председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как правило, это обеденный перерыв и вечернее время", - сказал Игорь Карпенко.-0-