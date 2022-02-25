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Наиболее активны граждане в обеденное и вечернее время. Карпенко о досрочном голосовании
25.02.2022 10:25 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наибольшую активность граждане во время досрочного голосования проявляют в обеденное и вечернее время, заявил журналистам председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Как правило, это обеденный перерыв и вечернее время", - сказал Игорь Карпенко.-0-
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25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наибольшую активность граждане во время досрочного голосования проявляют в обеденное и вечернее время,...
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