Белстат впервые опубликовал балансы активов и пассивов по лесному фонду и древесине

Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белстат подвел итоги работы за 2021 год и определил задачи на текущий. Об этом рассказала корреспонденту БЕЛТА председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.

Инна Медведева сообщила, что в 2021 году основной упор был сделан на достоверность первичных статистических данных, анализировалась ситуация, перед главными статистическими управлениями ставились задачи по вопросам контроля, анализа информации и взаимодействия с председателями райисполкомов и контролирующими правоохранительными органами для того, чтобы Белстат представлял объективную, достоверную информацию органам государственного управления и пользователям.

Глава Белстата рассказала и о новшествах, которые были внедрены в работу. "У нас много новаций, которые мы внедрили в своей работе. Это и переход с 2021 года на новую методологию расчета валового регионального продукта, соответствующего международным стандартам в области региональных счетов. Также мы построили сателлитные счета (межпоколенческие), которые позволяют проанализировать перераспределение сгенерированных экономикой доходов в зависимости от пола, возраста и уровня образования населения", - сказала Инна Медведева.

Большая работа проводится и по вопросам показателей охраны окружающей среды. "Мы построили балансы активов и пассивов по лесному фонду, древесине и впервые опубликовали их", - отметила председатель Белстата.

Национальный статистический комитет проводил работу по внешней торговле и ее показателям. "У нас есть новые группировки по странам, объемам, количеству экспортеров и товарных позиций, что позволяет получить более подробную аналитическую информацию от Белстата", - сказала глава комитета.

Белстат является основным органом, который занимается мониторингом задач по реализации целей устойчивого развития, поэтому ведомство вело активную работу и в этом направлении.

"В 2021 году мы шли по трем направлениям. Одно из них - работа с передачей национальных данных на уровень статистической комиссии ООН в формате SDMX, то есть показатели представляются с метаданными. Также Белстат отработал новый подход к оценке достижений целей устойчивого развития на республиканском уровне, а на текущий год мы ставим себе задачу сделать это на уровне областей и районов, чтобы попробовать создать межрегиональные рейтинги", - сказала глава Бестата.

Как подчеркнула Инна Медведева, ведется работа и над обновлением самих показателей в связи принятием ЕЭК ООН новых документов и обновлением дорожной карты по разработке статистики о достижении целей в области устойчивого развития.

Абсолютно новые подходы у Белстата по показателям инновационности, принято новое руководство в этом направлении, переработана вся статистика и проведены обучающие семинары для того, чтобы подготовить респондентов к представлению данных в новом формате.-0-