|
Карпенко: обстановка на участках спокойная, организованная, слаженная
25.02.2022 10:31 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обстановка на участках спокойная, организованная, слаженная. Об этом заявил журналистам председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Голосование идет в штатном режиме. Обстановка на участках спокойная, организованная, слаженная", - сказал Игорь Карпенко.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом заявил журналистам председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко.
|
Архив (Новости Общества)