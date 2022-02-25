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Карпенко: обстановка на участках спокойная, организованная, слаженная

25.02.2022 10:31 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обстановка на участках спокойная, организованная, слаженная. Об этом заявил журналистам председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Голосование идет в штатном режиме. Обстановка на участках спокойная, организованная, слаженная", - сказал Игорь Карпенко.-0-

Карпенко: обстановка на участках спокойная, организованная, слаженная

Карпенко: обстановка на участках спокойная, организованная, слаженная

Карпенко: обстановка на участках спокойная, организованная, слаженная

Карпенко: обстановка на участках спокойная, организованная, слаженная

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом заявил журналистам председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко.
 
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