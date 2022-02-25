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Литва усилила таможенный контроль на границе с Беларусью

25.02.2022 10:37 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литовская таможня заявила об усилении контроля над товарами, ввозимыми грузовым транспортом с территории Беларуси. Дополнительные меры могут привести к существенному замедлению оформления грузовиков на въезд в Литву, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

За минувшие сутки в Литву проследовало 67% большегрузов от пропускной способности. Наибольшее скопление транспорта фиксируется в направлении "Шальчининкая" ("Бенякони").

Польские контрольные службы оформили 59% фур от установленной нормы. Больше всего автомобилей находится на маршруте через "Кукурыки" ("Козловичи").

В Латвию большегрузы въезжали без задержек. По состоянию на 10.00 больше всего транспорта фиксируется на пути через "Силене" ("Урбаны").

В ГПК напомнили, что с 24 февраля во всех пунктах пропуска Украины на границе с Беларусью приостановлено оформление транспорта и физических лиц на неопределенный срок.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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За минувшие сутки в Литву проследовало 67% большегрузов от пропускной способности. Наибольшее скопление транспорта фиксируется в направлении "Шальчининкая"...
 
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