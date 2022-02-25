Карпенко: референдум мы проводим для себя, для своей страны

Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Референдум мы проводим для себя, для своей страны. Об этом заявил журналистам председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, отвечая на вопрос, как он отреагирует на введение против него санкций, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы работаем для своей страны, и референдум проводим для своей страны", - сказал Игорь Карпенко.

Глава ЦИК добавил: "Я к этому (к введению санкций. - Прим. БЕЛТА) отношусь спокойно. Как и предполагает деятельность любого госслужащего. Надо думать о своей стране, своем народе и о том, как мы будем развиваться и жить", - сказал Игорь Карпенко. -0-