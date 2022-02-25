﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Карпенко: референдум мы проводим для себя, для своей страны

25.02.2022 10:37 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Референдум мы проводим для себя, для своей страны. Об этом заявил журналистам председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, отвечая на вопрос, как он отреагирует на введение против него санкций, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы работаем для своей страны, и референдум проводим для своей страны", - сказал Игорь Карпенко.

Глава ЦИК добавил: "Я к этому (к введению санкций. - Прим. БЕЛТА) отношусь спокойно. Как и предполагает деятельность любого госслужащего. Надо думать о своей стране, своем народе и о том, как мы будем развиваться и жить", - сказал Игорь Карпенко. -0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы работаем для своей страны, и референдум проводим для своей страны", - сказал Игорь Карпенко.
 
Новости дня
Новости общества
 
"Сами хотим инвестировать в страну, здоровье пациентов". Руммо о новых подходах в развитии медицины
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by