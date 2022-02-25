"Сами хотим инвестировать в страну, здоровье пациентов". Руммо о новых подходах в развитии медицины

Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Руммо рассказал журналистам о новых подходах в развитии медицинской сферы в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

Олег Руммо рассказал, что на базе Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии в сентябре 2021 года введен в эксплуатацию ультрасовременный корпус хирургии и трансплантологии на 170 коек. Каждая из них может выполнять функции реанимационной койки. Это современные требования, когда пациенты находятся в идеальных условиях с точки зрения комфорта и лечения.

"Наша главная задача - сделать так, чтобы этим всем суперсовременным оборудованием пользовались все пациенты, которые находятся на лечении у нас в клинике, чтобы это оборудование и кадры, которые здесь работают, стали своеобразным драйвером, который потянет за собой все направления нашей многопрофильной больницы", - отметил он.

Дальнейшие планы развития расписаны на ближайшие годы. В следующем году планируется открыть блок трансплантации костного мозга и стволовых клеток. "Уникальный для нашей страны проект. Первую трансплантацию костного мозга сделали в 1993 году, а вот такого центра в стране еще не было", - сказал Олег Руммо.

Он рассказал, что данный проект реализуется совместно с Мингорисполкомом благодаря кредитным ресурсам. Причем проценты по кредиту будет выплачивать само медучреждение за счет внебюджетной деятельности. Это такая новая форма ведения больничного хозяйства.

Олег Руммо обратил внимание, что медицина во многих странах мира - это одна из самых прибыльных отраслей экономики. Например, в США есть даже градообразующие медицинские клиники. Директор МНПЦ констатировал, что хоть особенности Беларуси другие, в стране социально ориентированная экономика и жизнь, есть огромное количество ресурсов и резервов для развития медицинской сферы в этом направлении. Речь прежде всего о том, чтобы самостоятельно зарабатывать финансовые ресурсы, которые можно использовать на развитие медицины и повышение заработной платы сотрудников.

Он рассказал, что даже за последние годы развития в стране его медицинского направления все быстро меняется, появляются новые технологии, новые достижения отечественных специалистов. "Нам никто ничего не дарил. Мы делали, доказывали, старались показать, что мы нужны нашим пациентам, нашей стране. И только следующим шагом после этого было какое-то достижение, какая-то инвестиция в нас. Опять же, я не зря сказал об этом проекте - костный мозг. Мы сами хотим инвестировать в страну, инвестировать в здоровье наших пациентов. Мне очень важно, чтобы у нас была такая возможность. И чтобы медицина в том числе могла какую-то часть, желательно как можно большую, зарабатывать сама. Это очень важно. И для врачей, и для людей. Потому что они будут заботиться о своем здоровье", - подчеркнул Олег Руммо.

"Современная медицина - ужасно дорогая история. Конечно, это огромное бремя на бюджет. Он не резиновый, и его надо на все. Поэтому эти механизмы для меня очень важны. Я очень хочу сделать, чтобы мы за 5-6 лет в нашем центре внедрили эти механизмы, которые бы, с одной стороны, улучшили качество медицинской помощи, с другой стороны - позволили врачам существенным образом улучшить свое благосостояние и иметь то, что они заслуживают", - сказал директор МНПЦ.

Олег Руммо также ответил на вопрос, о чем он мечтает: "О том, о чем мечтают все обычные нормальные люди, - чтобы мои пациенты поправлялись, чтобы родители мои жили долго и по возможности в здравии и хорошем состоянии, с бодростью духа. Мечтаю, чтобы в семье у меня было все хорошо, и чтобы у дочери моей все сложилось, чтобы мир был на планете. Врачи ничем от обычных, нормальных людей не отличаются. Только, пожалуй, тем, что кроме как о себе родном и своих близких нужно еще думать об огромном количестве своих пациентов".-0-