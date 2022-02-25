Белстат работает над новым проектом закона о государственной статистике

Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева рассказала корреспонденту БЕЛТА об основных изменениях, которые будут внесены в закон о государственной статистике.

Как заявила глава Белстата, пора осовременить закон. Основные изменения будут касаться работы с административными данными.

"Производителем статистической информации является не только Белстат, но и другие органы государственного управления: Нацбанк, Минздрав, Минобразования, Минтруда и соцзащиты, Минфин и другие. Мы выстраиваем механизм работы таким образом, чтобы совместно работать в единых рамках. Уже сегодня это в законе есть, но мы углубляем эту тему", - сказала Инна Медведева.

Чтобы повысить достоверность отчетных данных, Белстату предоставят право получать первичные отчетные документы и разъяснения от респондентов по вопросам заполнения статистической отчетности.

"У нас не был урегулирован вопрос передачи полномочий на заполнение статистической отчетности юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые имеют право оказывать такие услуги. Этот вопрос у нас будет отражен в обновленном законе. Также в проекте закона предлагается переход на представление статистической информации только в электронном формате", - сказала председатель Национального статистического комитета.-0-