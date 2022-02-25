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Мининформ осуждает запрет трансляции "Беларусь 24" в Эстонии

25.02.2022 11:13 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси решительно осуждает решение официальных властей Эстонии о запрете трансляции на территории страны телеканала "Беларусь 24", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

По мнению Мининформа, данное решение принималось без веских на то причин и доказательств. "Очевидно, что главная цель - дальнейшая зачистка информационного поля и установление тотального контроля за медиа, что является грубым нарушением декларируемых европейских норм и стандартов", - говорится в сообщении Мининформа.

Ведомство расценивает такой шаг как очередной пример давления на СМИ, имеющие отличную от официального Таллина позицию.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Очевидно, что главная цель - дальнейшая зачистка информационного поля и установление тотального контроля за медиа, что является грубым нарушением декларируемых...
 
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