Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси решительно осуждает решение официальных властей Эстонии о запрете трансляции на территории страны телеканала "Беларусь 24", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

По мнению Мининформа, данное решение принималось без веских на то причин и доказательств. "Очевидно, что главная цель - дальнейшая зачистка информационного поля и установление тотального контроля за медиа, что является грубым нарушением декларируемых европейских норм и стандартов", - говорится в сообщении Мининформа.

Ведомство расценивает такой шаг как очередной пример давления на СМИ, имеющие отличную от официального Таллина позицию.-0-