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Союзные парламентарии рассмотрят подготовку проектов программ СГ в области безопасности

25.02.2022 11:43 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью пройдет 1 марта в Минске и Москве в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Депутаты Парламентского собрания рассмотрят вопросы о разработке проектов концепций программ и мероприятий Союзного государства в сфере безопасности, обороны и борьбы с преступностью, обсудят деятельность по разработке концепции информационной безопасности Союзного государства, - рассказали в пресс-службе. - Кроме того, депутатам будет представлена информация об итогах исполнения бюджета Союзного государства в 2021 году в части реализации программ и мероприятий по профилю деятельности Комиссии Парламентского собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью".

К участию в мероприятии приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси, аппарата Совета безопасности России, министерств обороны Беларуси и РФ, Пограничной службы ФСБ России, Государственного пограничного комитета Беларуси, Министерства внутренних дел Беларуси и Федеральной службы исполнения наказаний России.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Депутаты Парламентского собрания рассмотрят вопросы о разработке проектов концепций программ и мероприятий Союзного государства в сфере безопасности, обороны и...
 
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