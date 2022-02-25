Международный наблюдатель: в Беларуси созрели общественные условия для референдума

Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созрели общественные условия для референдума. Об этом заявил сегодня журналистам руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, член группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ Николай Межевич по итогам встречи с председателем Минской городской комиссии по референдуму Василием Панасюком, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конституционный референдум - важнейшая часть доработки, совершенствования, уточнения политической системы Республики Беларусь. Мы живем в столь динамичном мире, и говорить о том, что те или иные нормы Конституции принимаются на столетия, уже нельзя. Думается, что предлагаемые изменения будут способствовать укреплению демократии, а самое главное - социально-экономическому и политическому развитию республики", - сказал Николай Межевич.

Он рассказал, на что в первую очередь обращают внимание международные наблюдатели. "Будем обращать внимание на технические условия голосования, ибо принципы демократии подразумевают, что волеизъявление должно быть тайным. Будем смотреть на организацию с точки зрения наличия наблюдателей, работы членов комиссий. Безусловно, мы приехали посмотреть и общую ситуацию в Минске и других городах республики. С точки зрения того, что выборы и референдум могут проводиться только в условиях, когда в обществе достигнуто определенное взаимопонимание и совместное желание работать на всеобщую пользу. Сейчас действительно созрели общественные условия, поэтому затягивать нельзя, и раньше провести его тоже было невозможно. Я искренне надеюсь, что граждане Беларуси придут на референдум и сделают правильный выбор", - подчеркнул он.

Директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан, международный наблюдатель от МПА СНГ Иван Мушкет рассказал: их группа работает в Беларуси по приглашению Национального собрания. "Приглашение поступило на имя председателя Совета Межпарламентской ассамблеи Валентины Матвиенко. По ее решению была сформирована группа международных наблюдателей из депутатов, сенаторов. Аккредитованы 37 человек, и группа приступает к работе. В рамках краткосрочного мониторинга мы будем наблюдать за проведением референдума", - добавил Иван Мушкет.

"Мы встречаемся с комиссиями по проведению референдума. Вчера у нас были встречи в Борисове, Молодечно. Обсуждаем вопросы подготовки, как выполняется календарный план, на участках наблюдаем, как идет досрочное голосование. Мы отмечаем это как положительный фактор, так как досрочное голосование дает возможность большему числу граждан выразить свое волеизъявление не только в основной день голосования, но и в любое удобное для них время", - заключил он.-0-