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Пархамович об арендном жилье: потребность у населения есть, будем увеличивать объемы строительства

25.02.2022 12:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси потребность в арендном жилье есть у всех категорий граждан. Такое мнение высказал журналистам министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, в ближайшую пятилетку объем строительства арендного жилья значительно возрастет. "В прошлом году было построено почти 135 тыс. кв.м арендного жилья. В нашей стране в таком жилье есть потребность у всех категорий граждан. Это касается не только нуждающихся в государственной поддержке, но и тех жителей, которые отдают предпочтение мобильному образу жизни. Речь идет о тех белорусах, которые проживают не там, где у них есть квартира, а где есть место для заработка. К концу пятилетки мы планируем выйти на 600 тыс. кв.м в год. Поэтому в министерстве в настоящий момент ведется работа в этом направлении. Мы подготавливаем соответствующие нормативно-правовые акты и в целом меняем подходы по строительству арендного жилья в общем объеме. Кроме того, мы предлагаем нашим гражданам строить арендное жилье с последующим выкупом. Это будет базовый принцип дальнейшего строительства такого вида жилья", - сказал Руслан Пархамович.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По словам министра, в ближайшую пятилетку объем строительства арендного жилья значительно возрастет.
 
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