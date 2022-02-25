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Наблюдатель из Италии: для нас Беларусь - пример суверенного государства

25.02.2022 12:31 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для нас Беларусь - пример суверенного государства. Об этом заявил журналистам ответственный секретарь итальянского неформального объединения "Комитет солидарности с Беларусью" (КСБ) Маттео Педжо, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы считаем, что это очень важный референдум. Мы как международные наблюдатели решили сюда приехать, несмотря на международные события. Мы положительно рассматриваем создание Союзного государства и поддерживаем политику Александра Лукашенко в данном направлении. Мы хотим передать, что наш народ с вами готов дружить, - сказал Маттео Педжо. - Мы видим, что Беларусь - свободная и суверенная страна, здесь порядок. Для нас Беларусь - пример суверенного государства".

Сегодня состоялась встреча председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрея Савиных с делегацией левопатриотических сил Итальянской Республики. В состав делегации также входят член Сената Итальянской Республики, член Коммунистической партии Италии (КПИ) Эмануэле Десси, а также координатор итальянского движения "Социалистическая Родина" (СР) Игор Камилли.

Все три организации (КПИ, КСБ, и СР) выступают за развитие белорусско-итальянских связей и в поддержку курса белорусского государства на защиту своего суверенитета и самобытности.

Комитет солидарности с Беларусью был организован по инициативе итальянских левопатриотических активистов из объединения "Социалистическая Родина" в августе 2020 года с целью противодействия информационным атакам на Беларусь со стороны глобалистских масс-медиа. В настоящее время объединяет несколько десятков итальянских добровольцев (в том числе журналистов-фрилансеров, блогеров, исследователей, преподавателей, предпринимателей) в Риме, Милане, Реджо-Эмилии и других городах Италии.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мы как международные наблюдатели решили сюда приехать, несмотря на международные события. Мы положительно рассматриваем создание Союзного государства и...
 
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