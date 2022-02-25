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"Белавиа" скорректировала расписание некоторых рейсов
25.02.2022 13:01 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белавиа" скорректировала расписание некоторых рейсов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.
"В связи с закрытием части воздушного пространства России для полетов гражданской авиации "Белавиа" вынуждена скорректировать расписание рейсов в ближайшие дни. Часть рейсов может быть выполнена по измененному расписанию в связи с увеличением полетного времени. Точное время вылета необходимо уточнять в разделе "Статус бронирования", - отметили в пресс-службе.
25-27 февраля по измененному расписанию выполняются полеты в Стамбул, Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Дубай, Сочи, Ереван, Баку, Алматы.
На 27 февраля отменен рейс по маршруту Минск - Краснодар - Минск.
Рейсы "Белавиа" в Москву, Санкт-Петербург, Ташкент, Нур-Султан будут выполняться по расписанию.
Пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или вернуть стоимость авиабилетов без удержаний в течение срока годности авиабилетов (1 год с момента приобретения - для полностью неиспользованных билетов, 1 год от даты вылета по первому полетному купону для частично использованных билетов). Возврат производится по месту приобретения авиабилета.
"Авиакомпания следит за развитием событий в регионе и будет незамедлительно информировать пассажиров об изменениях в расписании полетов. "Белавиа" сожалеет о сложившейся ситуации и приносит свои извинения пассажирам", - отметили в пресс-службе.-0-
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25-27 февраля по измененному расписанию выполняются полеты в Стамбул, Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Дубай, Сочи, Ереван, Баку, Алматы.
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