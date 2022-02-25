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ФОТОФАКТ: Миклашевич принял участие в досрочном голосовании

25.02.2022 13:19 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Конституционного суда Петр Миклашевич принял участие в досрочном голосовании на референдуме.-0-

ФОТОФАКТ: Миклашевич принял участие в досрочном голосовании
ФОТОФАКТ: Миклашевич принял участие в досрочном голосовании

ФОТОФАКТ: Миклашевич принял участие в досрочном голосовании

ФОТОФАКТ: Миклашевич принял участие в досрочном голосовании

Фото Рамиля Насибулина

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Конституционного суда Петр Миклашевич принял участие в досрочном голосовании на референдуме.
 
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