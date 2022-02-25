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Карпенко встретится с членами ЦИК Узбекистана

25.02.2022 13:49 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной комиссии Игорь Карпенко встретится сегодня с членами Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.

Члены ЦИК Узбекистана прибыли в Беларусь накануне вечером и будут наблюдать за ходом проведения республиканского референдума в нашей стране.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной комиссии Игорь Карпенко встретится сегодня с членами Центральной избирательной...
 
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