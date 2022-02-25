Карпенко встретится с членами ЦИК Узбекистана

Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центральной комиссии Игорь Карпенко встретится сегодня с членами Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.

Члены ЦИК Узбекистана прибыли в Беларусь накануне вечером и будут наблюдать за ходом проведения республиканского референдума в нашей стране.-0-