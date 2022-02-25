Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пункты пропуска "Новая Рудня" и "Новая Гута" продолжают функционировать, однако подъезды к ним с территории Украины затруднены из-за разрушения дорог и не всегда безопасны, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Кроме того, по информации Министерства иностранных дел Беларуси, за прошедшие сутки несколько сотен человек пересекли украинско-белорусскую границу в вышеуказанных погранпереходах.

В ГПК напомнили, что посольство Беларуси и Главное консульское управление МИД переведены на круглосуточный режим работы и будут оказывать помощь в эвакуации, а также иное содействие по необходимости.

Для поддержки контактов с белорусскими дипломатами открыты горячие линии. Звонить можно по телефонам (+38050) 406-23-30, (+37517) 379-47-71, (+37517) 379-26-73.-0-