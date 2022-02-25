Миклашевич: испытываю особое чувство ответственности, принимая участие в референдуме

Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии Петр Миклашевич сегодня проголосовал досрочно, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня наше законодательство допускает возможность досрочного голосования, чтобы все граждане нашей страны имели реальную возможность прийти на соответствующие участки и отдать свой голос в свободной обстановке, определившись, каков должен быть Основной закон нашей страны. Сегодня это очень важное событие, поскольку референдум - это форма непосредственного решения граждан нашей страны по важнейшему вопросу дальнейшего совершенствования Конституции Беларуси", - сказал Петр Миклашевич.

Председатель КС добавил: "В составе Конституционной комиссии я принимал непосредственное участие в выработке изменений и дополнений в Конституцию. Поэтому сегодня я испытываю особое чувство ответственности, принимая участие в референдуме по обновленной Конституции, положениями которой определяется дальнейшее развитие белорусского общества и государства. Убежден, что граждане во всех регионах нашей страны примут активное участие в референдуме, тем самым подтвердят свое желание и стремление жить и работать, учиться и созидать в мирной, стабильной, демократической стране, имя которой Республика Беларусь".

Досрочное голосование проходит по 26 февраля включительно. Участки для голосования открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно.

В основной день, 27 февраля, отдать свой голос можно с 8.00 до 20.00.-0-



