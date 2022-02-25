Миклашевич: принимая участие в референдуме, мы сохраняем суверенитет и независимость

Источник материала: БелТА

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принимая участие в референдуме, мы сохраняем свой суверенитет и независимость. Об этом заявил журналистам председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ориентиры дальнейшего развития нашей страны определены в преамбуле Конституции. Там сделаны уточнения, которые говорят, что Беларусь является полноправным субъектом мирового сообщества. Мы признаем общечеловеческие ценности. Но вместе с тем сделаны уточнения по сохранению нашей самобытности, суверенитета, традиционных национальных ценностей и, безусловно, ориентиры процветания нашей страны - сохранение ее независимости. Это важнейшие конституционные положения, обязывающие граждан принять участие в это сложное время в референдуме, тем самым подтвердив, что мы будем сохранять суверенитет, независимость и каждый будет вносить посильный вклад в развитие общества и государства", - сказал Петр Миклашевич.

Досрочное голосование проходит по 26 февраля включительно. Участки для голосования открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно.

В основной день, 27 февраля, отдать свой голос можно с 8.00 до 20.00.-0-