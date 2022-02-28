За сутки в Беларусь с территории Украины въехали 77 граждан

Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларусь с территории Украины проследовали 77 граждан, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"С 6.00 27 февраля по 6.00 28 февраля в нашу страну из Украины въехали 29 граждан Беларуси, 31 - Украины и 17 - иных государств", - рассказали в ведомстве.

Всего с 24 февраля в Беларусь из Украины проследовали 813 физических лиц, большинство из которых граждане Беларуси - 423.

Белорусские пункты пропуска работают в штатном режиме.

Вместе с тем, по информации Государственной пограничной службы Украины, все украинские погранпереходы на границе с Беларусью, а также отдельные авиационные пункты пропуска приостановили свое функционирование на неопределенный срок.

По вопросам безопасного следования по территории Украины к белорусским пунктам пропуска, содействия в возвращении в Беларусь рекомендуется обращаться в Министерство иностранных дел Беларуси.

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