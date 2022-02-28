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Карпенко: референдум проведен в соответствии с законодательством, без каких-либо происшествий

28.02.2022 11:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский референдум был проведен в соответствии с действующим законодательством, без каких-либо происшествий. Об этом заявил журналистам председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ходе референдума фиксировались некоторые провокации и попытки помешать его проведению. К слову, вчера, в основной день проведения референдума, отдельные деструктивные Telegram-каналы стали распространять информацию с призывами сорвать референдум, уничтожать бюллетени, выходить на всякого рода незаконные акции, митинги и пикеты. Кроме того, СМИ информированы о поступавших угрозах в отношении членов комиссий по референдуму", - сказал Игорь Карпенко.

Глава ЦИК подчеркнул: "Несмотря на все попытки деструктивных сил и благодаря слаженному механизму взаимодействия всех заинтересованных лиц республиканский референдум был проведен в соответствии с действующим законодательством без каких-либо происшествий".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Глава ЦИК подчеркнул: "Несмотря на все попытки деструктивных сил и благодаря слаженному механизму взаимодействия всех заинтересованных лиц республиканский...
 
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