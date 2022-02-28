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Морозы и гололедица ожидаются в Беларуси 1 марта

28.02.2022 11:45 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морозы и гололедица ожидаются в Беларуси 1 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет небольшая облачность. Без осадков. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер неустойчивый слабый.

Температура воздуха ночью составит минус 5-11, по северо-востоку до минус 15 градусов, по Гомельской области местами минус 2-4. Днем будет от нуля до 6 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник будет небольшая облачность. Без осадков. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер неустойчивый слабый.
 
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