Глава Миссии наблюдателей от СНГ: референдум состоялся на высоком организационном уровне

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28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Референдум состоялся на высоком организационном уровне, заявил сегодня журналистам глава Миссии наблюдателей от СНГ на республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси, заместитель председателя Исполнительного комитета - Исполнительного секретаря СНГ Ильхом Нематов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши долгосрочные наблюдатели работали в Беларуси с 1 февраля. Они посетили практически все области, регионы республики, где встречались с председателями территориальных участковых комиссий, знакомились с методическими и другими информационными материалами, со списками участников и другими необходимыми правовыми документами. В основной день голосования наши наблюдатели посетили 926 участков. Кроме того, мы посетили еще семь участков в Минске в четырех районах города. Мы были приятно удивлены, что везде была организована работа объектов торговли, культурная программа, что создавало благоприятные условия и хорошее праздничное настроение для граждан. Мы убедилась в активности белорусов, которые голосовали с самого утра. Голосование проходило ровно, спокойно. Многие приходили с детьми, как на праздник", - отметил Ильхом Нематов.

По его словам, долгосрочные наблюдатели отметили очень высокий интерес жителей Беларуси к референдуму и к тем изменениям, дополнениям, которые вносятся в Основной закон. "Белорусы понимают, что любая Конституция должна быть адаптирована к реалиям, которые сегодня происходят не только в Беларуси, но и во всем мире, тогда Основной закон будет работать", - обратил внимание он.

"Основываясь на мнении наблюдателей и на собственном, хочу сказать, что Центральная комиссия Беларуси за короткий период времени провела очень большую работу по подготовке и проведению референдума. На всех участках имелись необходимые информационно-методические и правовые документы, списки участников референдума, а также была предоставлена возможность изучить на месте изменения и дополнения, которые предлагалось внести в Конституцию. В стране были созданы все необходимые для проведения мероприятия условия на высоком организационном уровне и обеспечено свободное волеизъявление граждан Беларуси. Референдум по внесению изменений и дополнений в Основной закон состоялся. Поздравляю белорусский народ с успешным проведением этой политической кампании на высоком уровне", - заключил глава Миссии наблюдателей от СНГ.-0-