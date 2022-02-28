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Переговоры России и Украины в Беларуси. Припять. ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

28.02.2022 12:15 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Украинская и российская делегация проводят первые переговоры в Беларуси.

Стороны проводят встречу недалеко от украинской границы на берегу реки Припять в Гомельской области. Из-за соображений безопасности место встречи не разглашается. Но между собой организаторы переговоров называют его "домик рыбака".

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко провел серию контактов на высшем уровне ​по организации в Беларуси мирных российско-украинских переговоров.

Александр Лукашенко 27 февраля позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.

 
 
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Стороны проводят встречу недалеко от украинской границы на берегу реки Припять в Гомельской области. Из-за соображений безопасности место встречи не...
 
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