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Переговоры России и Украины в Беларуси. Припять. ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
28.02.2022 12:15 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Украинская и российская делегация проводят первые переговоры в Беларуси.
Стороны проводят встречу недалеко от украинской границы на берегу реки Припять в Гомельской области. Из-за соображений безопасности место встречи не разглашается. Но между собой организаторы переговоров называют его "домик рыбака".
Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко провел серию контактов на высшем уровне по организации в Беларуси мирных российско-украинских переговоров.
Александр Лукашенко 27 февраля позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.
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Стороны проводят встречу недалеко от украинской границы на берегу реки Припять в Гомельской области. Из-за соображений безопасности место встречи не...
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